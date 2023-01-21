Последние года людям все чаще приходится общаться в дистанционном формате. При этом очень важно чтобы микрофон был исправен. Если при общении с ближними родственниками проблему еще как-то можно…
Каждая новая версия ОС Виндовс предъявляет все больше требований к мощности компьютера и емкости жесткого диска. Десятая версия включает в себя массу улучшений и переработок, поэтому требует много…
Уведомления об обновлении Windows 10 — удобный виджет, но не во время просмотра кино, начала работы. Многие люди раздражаются, когда открывается автоматически панель уведомлений в Windows 10. К…
Фанаты компьютерных игр могут годами предвкушать выход долгожданной новинки, но все это может обернуться морем разочарования, если в день релиза она внезапно не «стартанет» на ПК или ноутбуке….
Функционал операционных систем с каждой новой выпущенной версией становится все богаче, но у этой эволюции существует и обратная сторона медали, из-за которой порой страдают простые пользователи. Речь идет…
В процессе эксплуатации операционная система неизбежно засоряется разного рода мусором, понижающим ее былое быстродействие и производительность. Разница в скорости по сравнению с чистой недавно установленной ОС становится видна…
Многочисленные пользователи операционной системы Windows 10 часто сталкиваются с тем, что система не видит флешку, подключенную к ПК или ноутбуку. В сети выкладывают много решений подобной проблемы, но…
Люди редко задаются вопросом, что такое MBR, GPT, поскольку особенности разметки редко заметны при простой работе с программами. Но при использовании объемных накопителей или при установке новой системы,…
Большинство ноутбуков выпускаются уже со встроенными в их конструкции веб-камерами, однако, даже несмотря на это они порой находятся в отключенном состоянии или в их работе происходят сбои, из-за…
Объемные файлы удобней хранить и передавать используя сжатие данных. Архивы создаются по-разному, а значит и обрабатывать их сможет только специальная программа. На Виндовс 10 устанавливают разные программы, в…